VIDEO: विवाहिता की माैत पर मायके वालों का हंगामा, हत्या का आरोप

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आगरा के जैतपुर के चौबेपुरा (कमतरी) गांव में शुक्रवार की शाम छह बजे विवाहिता की अंतिम यात्रा के दाैरान हंगामा हो गया। माैके पर पहुंचे मायके वालों ने आरोप लगाया कि विवाहिता की हत्या कर शव फंदे पर लटकाया गया है। माैके पर पुलिस पहुंच गई। परिजनों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद महिला का अंतिम संस्कार हो सका। 14 साल पहले चौबेपुरा (कमतरी) के संतोष कुमार की शादी वैदपुरा इटावा के चकूपुरा गांव की रेखा के साथ हुई थी। दोनों के दो बच्चे हर्ष (10) एवं आयू (3) हैं। संतोष कुमार दिल्ली के चन्द्र विहार में रह कर पूजा डेयरी पर काम करता था। पत्नी और बच्चे साथ रहते थे। संतोष कुमार के मुताबिक गृहक्लेश के चलते बृहस्पतिवार को रेखा ने फंदे पर लटक कर जान दी थी। पोस्टमार्टम कराने के बाद शुक्रवार को वह शव लेकर गांव आए थे। लेकिन शव के अंतिम संस्कार से पहले मायके से भाई अनिल कुमार आदि मौके पर आ धमके। उन्होंने शव यात्रा को रोका। शव को सड़क पर रख कर हंगामा शुरू कर दिया। अनिल कुमार ने रेखा को हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। जबकि परिजन फंदे पर लटक कर मौत होने की बात कह रहे थे। अंत्येष्टि रोके जाने एवं हंगामे की सूचना पर जैतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को सुना और समझाया। पोस्टमार्टम होने के बाद भी हंगामा न रुकने पर जांच एवं कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मायके वालों ने अंतिम संस्कार के लिए शव उठने दिया। मृतका का परिवार मातम में डूबा है। दो बच्चों के सिर से मां का साया छिनने से सभी चिंतित हैं।

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