VIDEO: भरोसा जीतकर ले गया सोने की चेन

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आगरा। एडीए हाइट्स, ताजगंज निवासी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि वह सोमवार को सुबह करीब 10 बजे सब्जी लेने गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने खुद को रिश्तेदार बताते हुए बात की। उन्हें विश्वास में लिया और बहाने से सोने की चेन लेकर चला गया। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

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