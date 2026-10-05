{"_id":"6ac3e5fd3a3cce59d908710c","slug":"video-man-arrested-in-gold-chain-snatching-case-in-agra-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चेन स्नेचिंग में आगरा का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस ने सोने की चेन छीनने की वारदात में शामिल एक आरोपी को सौभरी वन के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हजारों की नकदी, तमंचा, दो कारतूस बरामद किए हैं। जबकि उसके साथी की तलाश जारी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार रविवार सुबह पुलिस टीम ने सौभरी वन पार्किंग के पास से चेन स्नैचिंग के आरोपी आगरा के जगदीशपुरा, सारदा विहार निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में चेन छिनैती के आरोपी ने बताया कि 29 जुलाई को उसका साथी दिल्ली निवासी सुमित बाइक चला रहा था तभी राजस्थान के श्रद्धालु अभिषेक मिश्रा के गले से 20ग्राम वजन की सोने की चेन छीनकर भाग गए और चेन को बेच दी। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि दीपक के साथी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।