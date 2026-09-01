VIDEO: घर में घुसने व धमकाने का आरोप

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आगरा के शाहगंज क्षेत्र निवासी मोहित ने एक क्षेत्रीय युवक पर घर में घुसकर चोरी की नीयत से सामान तलाशने और विरोध करने पर धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में मोहित ने बताया कि आरोपी युवक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त से भी जुड़ा है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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