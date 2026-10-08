VIDEO: एडीआरडीई की बड़ी उपलब्धि, 21 किमी ऊंचाई तक उड़ाया स्वदेशी एयरशिप प्लेटफार्म

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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीआरडीई) ने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एयरशिप प्लेटफार्म के सफल उड़ान परीक्षण से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एयरशिप प्लेटफार्म 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 मिनट से अधिक समय तक उड़ता रहा। परीक्षण के बाद इसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया। एडीआरडीई लंबे समय तक स्ट्रैटोस्फियर में उड़ान भरने वाले इस हल्के एयरशिप प्लेटफार्म को विकसित कर रहा है। इसमें निगरानी के लिए कैमरे, जीपीएस, ऊंचाई नियंत्रित करने की प्रणाली और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। उड़ान के दौरान ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर वीडियो और अन्य आंकड़े लगातार प्राप्त किए गए। एयरशिप प्लेटफार्म का इस्तेमाल लंबे समय तक हवाई निगरानी, सीमावर्ती क्षेत्रों पर नजर रखने और दूर-दराज के इलाकों की निगरानी में किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक तैनात रखा जा सकता है। परीक्षण में भारतीय वायुसेना, सीईएमआईएलएसी, डीजीसीए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समेत अन्य एजेंसियों ने सहयोग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे स्वदेशी लंबे समय तक उड़ने वाले एयरशिप के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

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