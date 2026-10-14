VIDEO: आगरा के कागाराैल में धूमधाम से निकाली महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा

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आगरा के कागारौल कस्बे में बुधवार को 5150वीं महाराजा अग्रसेन जयंती एवं कस्बे की 50वीं जयंती के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शामिल दर्जनों आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। कस्बे के लोगों ने अग्रवाल समाज के लोगों को साफा बांधकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि महेश गोयल पूर्व विधायक ने महाराजा अग्रसेन व महारानी माधवी की आरती कर शोभायात्रा का शुभारंभ कागारौल फिलिंग स्टेशन से किया। बैंड-बाजों और खाटू श्याम, राधा कृष्ण, मां दुर्गा सहित दर्जनभर से अधिक आकर्षक झांकियों के साथ शोभायात्रा कस्बे के खैरागढ़ मार्ग स्थित भोला मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। शिव तांडव की झांकी ने श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया। महाराजा अग्रसेन के स्वरूप में प्रदीप सिंघल तथा महारानी माधवी के स्वरूप में उनकी पत्नी पिंकी सिंघल रथ पर विराजमान होकर शोभायात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि आलोक अग्रवाल, बीपी अग्रवाल, खैरागढ़ चेयरमैन सुधीर गर्ग रहे। जयंती में मुख्य रूप से अध्यक्ष भगवानदास सिंघल, डॉ. सतीश चंद अग्रवाल, शिवकुमार रिंकू गर्ग, एसडीओ हिमांशु गुप्ता रामप्रकाश बंसल, मदनमोहन गोयल, सचिन गोयल, नत्थीलाल सिंघल, अनिल बंसल, डॉ. केके बंसल, राकेश सिंघल, सुरेश चंद गर्ग, विजय गोयल, पीयूष गोयल, अंकित सिंघल, सचिन बंसल सहित अग्रवाल समाज के लोग शामिल रहे।

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