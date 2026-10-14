'गोली मारने वाला सिपाही हो बर्खास्त': ढाबा संचालक की पत्नी ने जारी किया वीडियो, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
सार
आगरा में सिपाही ने ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में ढाबा संचालक की पत्नी ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। कहा है कि आरोपी सिपाही बर्खास्त हो। साथ ही पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जाए।
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विस्तार
मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए। आरोपी सिपाही को बर्खास्त किया जाए। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुझे सरकारी विद्यालय में नाैकरी दी जाए। यह गुहार मृत ढाबा संचालक बीटू लवानिया की पत्नी अभिलाषा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है।
उन्होंने पत्र लिखकर और एक वीडियो वायरल कर कहा कि शुक्रवार रात को सिपाही जैकी चाैधरी ने पति बीटू लवानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। वह प्रयागराज में तैनात था। उसने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इस कारण वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके सामने राशन पानी का तक का संकट खड़ा हो गया है। पत्नी का कहना है कि वह एमए, बीएड हैं। उनको राजकीय विद्यालय में योग्यता के अनुसार नाैकरी दी जाए। मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी दिया जाए। उन्हें डर है कि आगे भी घटना कराई जा सकती है। इसलिए परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
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सरकारी पिस्टल बरामद, पुलिस ने बढ़ाई धारा
एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि सिपाही जैकी चाैधरी ने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। उसे बरामद कर लिया गया है। पिस्टल विभाग की ओर से सुरक्षा में तैनाती के दाैरान दी गई थी। सरकारी पिस्टल को हत्या में प्रयोग करने के मामले में धारा की वृदि्ध की गई है। कोर्ट में आरोपी को तलब भी कराया जाएगा। परिवार को सुरक्षा दी जाएगी।
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उन्होंने पत्र लिखकर और एक वीडियो वायरल कर कहा कि शुक्रवार रात को सिपाही जैकी चाैधरी ने पति बीटू लवानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। वह प्रयागराज में तैनात था। उसने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इस कारण वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके सामने राशन पानी का तक का संकट खड़ा हो गया है। पत्नी का कहना है कि वह एमए, बीएड हैं। उनको राजकीय विद्यालय में योग्यता के अनुसार नाैकरी दी जाए। मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी दिया जाए। उन्हें डर है कि आगे भी घटना कराई जा सकती है। इसलिए परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
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सरकारी पिस्टल बरामद, पुलिस ने बढ़ाई धारा
एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि सिपाही जैकी चाैधरी ने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। उसे बरामद कर लिया गया है। पिस्टल विभाग की ओर से सुरक्षा में तैनाती के दाैरान दी गई थी। सरकारी पिस्टल को हत्या में प्रयोग करने के मामले में धारा की वृदि्ध की गई है। कोर्ट में आरोपी को तलब भी कराया जाएगा। परिवार को सुरक्षा दी जाएगी।