'गोली मारने वाला सिपाही हो बर्खास्त': ढाबा संचालक की पत्नी ने जारी किया वीडियो, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

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उन्होंने पत्र लिखकर और एक वीडियो वायरल कर कहा कि शुक्रवार रात को सिपाही जैकी चाैधरी ने पति बीटू लवानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। वह प्रयागराज में तैनात था। उसने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इस कारण वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके सामने राशन पानी का तक का संकट खड़ा हो गया है। पत्नी का कहना है कि वह एमए, बीएड हैं। उनको राजकीय विद्यालय में योग्यता के अनुसार नाैकरी दी जाए। मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी दिया जाए। उन्हें डर है कि आगे भी घटना कराई जा सकती है। इसलिए परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि सिपाही जैकी चाैधरी ने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। उसे बरामद कर लिया गया है। पिस्टल विभाग की ओर से सुरक्षा में तैनाती के दाैरान दी गई थी। सरकारी पिस्टल को हत्या में प्रयोग करने के मामले में धारा की वृदि्ध की गई है। कोर्ट में आरोपी को तलब भी कराया जाएगा। परिवार को सुरक्षा दी जाएगी।