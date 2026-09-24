100-200 का टोल बचाने के चक्कर में हजारों का नुकसान

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फिरोजाबाद हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर एक स्कार्पियो चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। टोल टैक्स चुकाने से बचने के लिए चालक ने गाड़ी से सीधे टोल बैरियर में टक्कर मार दी और बैरियर तोड़ते हुए तेज रफ्तार में फरार हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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