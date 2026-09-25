VIDEO: पंचतत्व में विलीन भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा, अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब; सांसद भी रो पड़े

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भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा की अंतिम यात्रा में शुक्रवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर और पैतृक गांव नगला देवहंस में जुटे। आगरा-फतेहाबाद मार्ग पर कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। अंतिम यात्रा के दौरान सांसद राजकुमार चाहर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फतेहाबाद विधान सभा से चार बार विधायक चुने गए छोटेलाल वर्मा ने बृहस्पतिवार की शाम नोएडा के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उनके निधन की जानकारी मिलते ही समर्थकों और चाहने वालों का उनके आगरा स्थित आवास पर पहुंचना शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आवास पर रखा गया। करीब 11 बजे पार्थिव शरीर को रथ में रखकर पैतृक गांव नगला देवहंस के लिए रवाना किया गया। आगरा से नगला देवहंस तक रास्ते में जगह-जगह बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पवर्षा कर अपने नेता को अंतिम विदाई दी। लोगों की भीड़ के कारण अंतिम यात्रा का काफिला कई घंटे बाद गांव पहुंच सका। नगला देवहंस में पहले से ही हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। रथ के गांव पहुंचते ही आगरा फतेहाबाद मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया। पैतृक गांव में मकान के पीछे अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। पुलिस गार्द की सलामी के बाद विधायक के सबसे छोटे पुत्र महेंद्र वर्मा ने मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

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