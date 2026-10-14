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VIDEO: ताजमहल पहुंचे कोरियन सूमो पहलवान योशिनोरी ताशिरो, पर्यटकों में सेल्फी लेने की मची होड़

Arun Parashar

Updated Wed, 14 Oct 2026 08:07 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 08:07 PM IST







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कोरियन सूमो पहलवान योशिनोरी ताशिरो बुधवार को ताजमहल पहुंचे। ताजमहल पर विदेशी पहलवान को देख पर्यटक उत्साहित दिखे। इस दाैरान पर्यटकों में सूमो पहलवान के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही। ... और पढ़ें

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