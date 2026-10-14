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VIDEO: ताजमहल पहुंचे कोरियन सूमो पहलवान योशिनोरी ताशिरो, पर्यटकों में सेल्फी लेने की मची होड़

Wed, 14 Oct 2026 08:07 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:07 PM IST
Korean sumo wrestler Yoshinori Tashiro arrived at Taj Mahal
कोरियन सूमो पहलवान योशिनोरी ताशिरो बुधवार को ताजमहल पहुंचे। ताजमहल पर विदेशी पहलवान को देख पर्यटक उत्साहित दिखे। इस दाैरान पर्यटकों में सूमो पहलवान के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही।
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