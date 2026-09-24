VIDEO: बारह खंभा पर काम होगा पूरा, तब बंद होगा खेरिया आरओबी

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आगरा। खेरिया मोड़ रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को 90 दिन के लिए बंद करने की अनुमति बारह खंभा डबल फाटक का रास्ता खुलने के बाद ही मिलेगी। डीसीपी ट्रैफिक ने रेलवे से कहा है कि अर्जुन नगर से बारह खंभा के बीच बंद रास्ते को पहले हल्के वाहनों के लिए खोला जाए। तभी खेरिया आरओबी बंद किया जाए। बुधवार को रेलवे अधिकारियों ने खेरिया आरओबी के क्षतिग्रस्त हाइट गेज का मुआयना किया। यहां मंगलवार रात बस ने हाइट गेज को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

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