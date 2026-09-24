{"_id":"6ab4a21a4849d272c309bec6","slug":"medicine-shortage-forces-patients-to-buy-drugs-from-outside-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मर्ज से ज्यादा दवा का खर्च दे रहा दर्द: जिला अस्पताल में दवाओं का टोटा, बाहर से खरीद रहे मरीज; जानें क्या बोले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



आगरा के जिला अस्पताल में दवाएं ही मर्ज बन गई हैं। यहां पर मरीजों को अधूरी दवाएं मिल रही हैं। पर्चे पर लिखी सभी दवाएं काउंटर से नहीं मिल रहीं। मजबूरी में दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।

जिला अस्पताल में रोजाना करीब 2000 मरीज इलाज कराने लिए आ रहे हैं। यहां पर पर पेट रोग, त्वचा रोग, हड्डी रोग समेत अन्य मर्ज की दवाओं की कमी है। कई दवाएं तो ऐसी हैं, जो अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र पर भी नहीं मिल रहीं। प्रमुख अधीक्षिका डॉ. सुनीता राठौर का कहना है कि अधिकांश दवाएं हैं, जो दवाएं कम हैं, इनकी सेंट्रल स्टोर में उपलब्धता पता कराती हूं। शासन से भी दवाएं जल्द आने वाली हैं।



विज्ञापन

विज्ञापन

ये बोले मरीज:

तीन दवा बाजार से खरीदनी पड़ी

फतेहाबाद निवासी संपत देवी ने बताया कि डॉक्टर साहब ने पर्चे पर आठ दवाई लिखी थी, जिसमें से तीन दवाई नहीं मिली है। मेडिकल स्टोर से इनको खरीदना पड़ रहा है।







विज्ञापन

कफ सिरप नहीं मिला

सेमरी निवासी सोनू का कहना है कि जुकाम-खांसी और बुखार है। जिला अस्पताल के काउंटर पर दवा लेने गया तो कफ सिरप नहीं मिला। कहा कि बाहर से खरीद लो।