{"_id":"6ab49f7a7f397510830fb9c7","slug":"woman-dies-after-accident-while-being-taken-to-police-station-by-constables-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: प्रेमलता की मौत के बाद आगरा पुलिस से ये पांच सवाल, आधी रात उसे थाने क्यों ले जा रहे थे सिपाही?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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आगरा-हाथरस हाईवे पर खंदाैली क्षेत्र में हादसे का शिकार हुए चीता मोबाइल के सिपाहियों के साथ एक महिला भी थी। कार में टक्कर लगने के बाद तीनों गंभीर घायल हो गए थे। एक सिपाही की माैके पर ही मृत्यु हो गई थी जबकि दूसरा सिपाही और महिला गंभीर घायल हुए थे। बुधवार को महिला ने भी इलाज के दाैरान दम तोड़ दिया। मृतका के बेटे ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि मां को बिना महिला पुलिसकर्मी के सिपाही बाइक की किस्त बकाया के नाम पर थाने ले जा रहे थे।

19 सितंबर की आधी रात बाद घटना हुई थी। थाना खंदाैली के सिपाही हर्ष तोमर की मृत्यु हुई थी जबकि हरीश शर्मा घायल हो गए थे। दोनों चीता मोबाइल पर तैनात थे। वह खाना खाने गए थे। रात में कार से वापस आ रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। अब गांव नेकपुर निवासी 17 वर्षीय यश ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए।

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उसका कहना है कि मां प्रेमलता की बुधवार रात को एसएन मेडिकल कालेज में इलाज के दाैरान मृत्यु हो गई। पिता धर्मवीर की पांच साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब घर में 9 साल की बहन पायल ही है। हादसे का शिकार होने वाले दोनों सिपाही रात 11 बजे उसके घर पहुंचे थे। मां से बाइक की किस्त नहीं चुकाने की बात कही। सिपाही अपने साथ कार में बैठाकर ले जाने लगे। विरोध करने पर भी नहीं माने। उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थीं। बाइक 2025 में खरीदी थी। वह सात महीने से किस्त नहीं दे पाई थीं। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।





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डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि कार में पुलिसकर्मियों के साथ महिला के भी होने की बात सामने आई है। महिला को पुलिसकर्मियों ने क्यों पकड़ा था? इसकी जांच कराई जाएगी। घायल सिपाही के ठीक होने पर पूछताछ की जाएगी। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।







उठ रहे सवाल

. आखिर सिपाही आधी रात महिला को पकड़कर क्यों ले गए?

. सिपाहियों के हादसे के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई या नहीं?



. पुलिसकर्मी घर आए तो महिला पुलिसकर्मी को क्यों नहीं लेकर आए?

. बाइक की किस्त न जमा होने के मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज थी या नहीं।



. महिला का कोई वारंट नहीं था तो पुलिस ने क्यों पकड़ा?



