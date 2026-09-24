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VIDEO: एक महीने में इतनी महंगी हो गई सरिया, लिंटर और बीम का खर्च भी बढ़ा

Dhirendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:24 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:24 PM IST







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त्योहारी सीजन और मानसून के बाद निर्माण कार्यों में आई तेजी के बीच लोहे के बढ़ते दाम लोगों को लोहे के चने चबवा रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबार को तगड़ा झटका लगा है। महज एक महीने के भीतर सरिया, पाइप और गर्डर की कीमतों में 8 से 15 रुपये प्रति किलो तक का भारी उछाल आया है। ... और पढ़ें

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