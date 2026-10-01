{"_id":"6abd556edd7e82375304d567","slug":"video-husband-murders-wife-in-agra-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में पति ने की पत्नी की हत्या, घर में जला दी लाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र मे बुधवार को पति-पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया। थाना क्षेत्र के गांव कुकथला में एक महिला की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव को घर के पीछे बने टिनशेड में मंगलवार शाम को जला दिया गया। आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पति ने शव को आग के हवाले किया और बाद में अस्थियां आगरा ले जाकर यमुना में विसर्जित कर दीं। वारदात पर पर्दा डालने के लिए आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी दे दी। मायके वालों की लगातार शिकायत और पुलिस की जांच के बाद मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस ने आरोपी पति लोकेन्द्र को हिरासत में ले लिया है।

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