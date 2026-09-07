VIDEO: बारिश में भर भराकर गिरा मकान, बाल बाल बचे परिजन

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बाह। रैंका गांव में रविवार की शाम 7 बजे बारिश के दौरान दर्शन का मकान भर भराकर गिर गया। घर पर मौजूद परिजन बाल बाल बच गये। दर्शन ने बताया कि मलबे में दब कर गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। उन्होंने तहसील प्रशासन से नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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