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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Horticulture Department is preparing vegetable seedlings for farmers

VIDEO: उद्यान विभाग किसानों के लिए तैयार कर रहा सब्जियों की पौध

Thu, 22 Oct 2026 07:27 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:27 PM IST
Horticulture Department is preparing vegetable seedlings for farmers
उद्यान विभाग किसानों की आमदनी में इजाफा करने में सहायता के लिए सब्जियों की पाैध तैयार कर रहा है। उसके लिए डाैकी में हाईटेक नर्सरी बनाई गई है। यहां से तैयार पौध को किसान दो रुपये प्रति पौध के हिसाब से खरीद सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक नर्सरी में पौध तैयार की जा रही है। इसमें तैयार मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन फूल गोभी व अन्य सब्जियों की पौध ले सकते हैं। इससे किसानों की खेती जो है लेट नहीं होगी। उन्हें तैयार पौध मिलेगी तो वह जल्दी अपना उत्पादन दे सकेंगे।
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