VIDEO: उद्यान विभाग किसानों के लिए तैयार कर रहा सब्जियों की पौध

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उद्यान विभाग किसानों की आमदनी में इजाफा करने में सहायता के लिए सब्जियों की पाैध तैयार कर रहा है। उसके लिए डाैकी में हाईटेक नर्सरी बनाई गई है। यहां से तैयार पौध को किसान दो रुपये प्रति पौध के हिसाब से खरीद सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक नर्सरी में पौध तैयार की जा रही है। इसमें तैयार मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन फूल गोभी व अन्य सब्जियों की पौध ले सकते हैं। इससे किसानों की खेती जो है लेट नहीं होगी। उन्हें तैयार पौध मिलेगी तो वह जल्दी अपना उत्पादन दे सकेंगे।

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