{"_id":"6ab121aa27bb18a22e0eef2a","slug":"video-homeopathy-is-effective-for-various-ailments-including-skin-diseases-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: त्वचा रोग समेत कई बीमारियों में कारगर होम्योपैथी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस ने फतेहाबाद रोड स्थित होटल में सेमिनार करते हुए होम्योपैथी का बजट बढ़ाने और सीएचसी-पीएचसी स्तर पर इसकी सुविधा देने की मांग उठाई। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। गुजरात के डॉ. रामनरेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य बजट में 97 फीसदी एलोपैथी और होम्योपैथी का महज तीन फीसदी हिस्सेदारी है। इसे बढ़ाया जाए। सीएचसी-पीएचसी पर होम्योपैथी सेंटर खुलने से मरीजों को सस्ता इलाज मिलेगा। नोएडा की डॉ. गीता गोगिया ने कहा कि होम्योपैथी स्त्री रोग, त्वचा रोग समेत कई बीमारियों में कारगर है।

... और पढ़ें