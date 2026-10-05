VIDEO: पेट्रोल पंप पर होमगार्ड के बेटे पर हमला

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आगरा के बाह के पुरा जसोल निवासी होमगार्ड लक्ष्मण सिंह के बेटे अमन के साथ प्रिंस फिलिंग स्टेशन बाह पर मारपीट की घटना सामने आई है। रविवार शाम करीब 5:30 बजे अमन अपने चचेरे भाई अजय के साथ पेट्रोल लेने गया था, तभी 3-4 युवकों ने अजय के साथ मारपीट शुरू कर दी। अमन ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने अजय के भागने के बाद अमन पर डंडों से हमला कर दिया। हमले में अमन को सिर, गर्दन और हाथ में चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ जमा होने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। अमन ने पुलिस को बताया कि यह हमला उसके चचेरे भाई अजय से पूर्व में हुई कहासुनी के विवाद के चलते किया गया है। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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