VIDEO: युवाओं और महिलाओं में तेजी से बढ़ रही हर्निया की समस्या, ये हैं बड़ी वजहें

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आगरा के हरीपर्वत स्थित एक होटल में आगरा सर्जन एसोसिएशन की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई, जिसमें करीब 200 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने युवाओं और महिलाओं में हर्निया की बढ़ती समस्या तथा इससे जुड़े संभावित कारणों पर चर्चा की। कार्यशाला में मोटापे, खानपान और ऑपरेशन के दौरान संक्रमण जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए गए। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अमित श्रीवास्तव सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे।

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