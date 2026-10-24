खौफनाक: पलक झपकते ही 10 फीट धंसी सड़क, 15 फीट लंबा हुआ गड्ढा; मंजर देख कांप गए राहगीरों के पैर

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स्थानीय निवासी अमित सिंह ने बताया कि पालीवाल पार्क के पास सड़क पर इतने बड़े और गहरे गड्ढे का होना सीधे तौर पर जनता की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यहां से रोजाना सैकड़ों वाहन चालक और मॉर्निंग वॉकर्स गुजरते हैं। अमित सिंह के अनुसार, नगर निगम और संबंधित विभाग बड़े हादसों का इंतजार कर रहे हैं। यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, तो कभी भी कोई भारी वाहन या राहगीर इसकी चपेट में आ सकता है। विज्ञापन



घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस खतरनाक गड्ढे को तत्काल भरकर बैरिकेडिंग की जाए और शहर की अन्य सड़कों की भी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। स्थानीय निवासी अमित सिंह ने बताया कि पालीवाल पार्क के पास सड़क पर इतने बड़े और गहरे गड्ढे का होना सीधे तौर पर जनता की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यहां से रोजाना सैकड़ों वाहन चालक और मॉर्निंग वॉकर्स गुजरते हैं। अमित सिंह के अनुसार, नगर निगम और संबंधित विभाग बड़े हादसों का इंतजार कर रहे हैं। यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, तो कभी भी कोई भारी वाहन या राहगीर इसकी चपेट में आ सकता है।घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस खतरनाक गड्ढे को तत्काल भरकर बैरिकेडिंग की जाए और शहर की अन्य सड़कों की भी गुणवत्ता की जांच कराई जाए।

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आगरा के प्रमुख पालीवाल पार्क में चौकी के पास सड़क धंसने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे एक संभावित गंभीर दुर्घटना टल गई। पानी की लाइन टूटने के कारण यह गड्ढा 15 फीट लंबा और 10 फीट गहरा हो गया। गनीमत रही कि समय रहते राहगीरों की नजर इस पर पड़ गई, जिससे किसी बड़े हादसे से बचा जा सका।