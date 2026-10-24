फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: Road Caves In at Paliwal Park, 15-Foot-Long Pit Creates Accident Risk

खौफनाक: पलक झपकते ही 10 फीट धंसी सड़क, 15 फीट लंबा हुआ गड्ढा; मंजर देख कांप गए राहगीरों के पैर

Sat, 24 Oct 2026 08:55 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 08:55 AM IST
सार

आगरा के पालीवाल पार्क में चौकी के पास पानी की लाइन टूटने से सड़क धंस गई और करीब 15 फीट लंबा व 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। समय रहते लोगों की नजर पड़ने से बड़ा हादसा टल गया, जबकि स्थानीय नागरिकों ने गड्ढे की मरम्मत और बैरिकेडिंग की मांग की है।
 

विज्ञापन
Agra: Road Caves In at Paliwal Park, 15-Foot-Long Pit Creates Accident Risk
सड़क धंसी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के प्रमुख पालीवाल पार्क में चौकी के पास सड़क धंसने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे एक संभावित गंभीर दुर्घटना टल गई। पानी की लाइन टूटने के कारण यह गड्ढा 15 फीट लंबा और 10 फीट गहरा हो गया। गनीमत रही कि समय रहते राहगीरों की नजर इस पर पड़ गई, जिससे किसी बड़े हादसे से बचा जा सका।
विज्ञापन




स्थानीय निवासी अमित सिंह ने बताया कि पालीवाल पार्क के पास सड़क पर इतने बड़े और गहरे गड्ढे का होना सीधे तौर पर जनता की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यहां से रोजाना सैकड़ों वाहन चालक और मॉर्निंग वॉकर्स गुजरते हैं। अमित सिंह के अनुसार, नगर निगम और संबंधित विभाग बड़े हादसों का इंतजार कर रहे हैं। यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, तो कभी भी कोई भारी वाहन या राहगीर इसकी चपेट में आ सकता है।
विज्ञापन


घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस खतरनाक गड्ढे को तत्काल भरकर बैरिकेडिंग की जाए और शहर की अन्य सड़कों की भी गुणवत्ता की जांच कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed