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VIDEO: सिपाही बनने का सपना...लंबाई कम निकली तो जुड़वा भाई को खड़ा कर दिया, 3.2 सेमी का फर्क देख खुला राज; दोनों पहुंचे जेल

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 02:23 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 02:23 PM IST







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आगरा से सिपाही बनने आए युवक की लंबाई कम निकली तो उसने अपील कर जुड़वा भाई को खड़ा कर दिया। उसकी लंबाई 3.2 सेमी ज्यादा निकलने पर पुलिसकर्मियों को शक हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो भाई ने हकीकत उगल दी। इस पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया। ... और पढ़ें

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