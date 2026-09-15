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VIDEO: चार घंटे किया इंतजार, एक मिनट में हुआ उपचार; आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में गजब का हाल

Dhirendra Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 02:51 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 02:51 PM IST







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पर्चा...फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए 3-4 घंटे तक इंतजार। पर्चा देखा और पूछा और झट से दवा लिख दी। कई घंटे लाइन में लग कर इंतजार करने के बावजूद डॉक्टर साहब ने एक मिनट में ही इलाज लिख दिया। पूरी बात सुनी नहीं और नहीं ढंग से देखा। सैमरा निवासी रुक्साना समेत कई मरीजों की यही व्यथा रही। ... और पढ़ें

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