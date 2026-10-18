VIDEO: कोलकाता हादसे के बाद आगरा पुलिस अलर्ट, दुर्गा पंडालों की हुई सुरक्षा जांच; एसीपी ने टीम के साथ किया निरीक्षण

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कोलकाता में दुर्गा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के बाद आगरा पुलिस अलर्ट हो गई है। रविवार को एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ आग से बचाव के इंतजामों की जांच की गई। पुलिस ने पंडालों में लगे अग्निशमन उपकरणों और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच जारी रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

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