बड़ी खबरें: तीन दोस्तों की हादसे में माैत, मां ने दो लाख में बेचा मासूम, गेस्ट हाउस से गिरकर मजदूर की गई जान

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आगरा की तीन दोस्तों की सहारनपुर में सड़क हादसे में माैत हो गई। थार सवार पांच युवक शनिवार को मसूरी जाने के लिए निकले थे। रविवार तड़के उनकी थार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना से युवकों के घरों में कोहराम मच गया। दो गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कासगंज में एक महिला ने दो रुपयों की खातिर अपने कलेजे के टुकड़े को बेच दिया। डेढ़ माह के बेटे के गुम होने पर पिता ने शिकायत की। पुलिस ने जांच की तो चाैंकाने वाला खुलासा हुआ। मामले में पुलिस ने मां और दंपती डाॅक्टर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के वृंदावन में गेस्ट हाउस में मरम्मत कार्य कर रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए। तीसरी मंजिल से दो मजदूर नीचे आ गिरे। इसमें एक महिला की माैत हो गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के बाह में एक महिला का शव घर में पड़ा मिला। परिजन का आरोप है कि महिला की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। हत्या का आरोप पति पर है। मृतका की बेटी ने बताया कि पिता ने ही मां की हत्या की है। एटा में मासूम की कुंडी में डूबकर जान चली गई। घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई।