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सपा सांसद ने पीड़ित परिजन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुलिस की दबिश के दौरान किसी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत गंभीर मामला है। खुद पुलिस वालों की भूमिका सवालों के घेरे में होने से जांच होना जरूरी हो जाता है। उन्होंने आशंका जताई कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस महकमे की साख बचाने के लिए तथ्यों को दबाने और लीपापोती का प्रयास किया जाता है। यह प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था और आम जनता के विश्वास के लिए घातक है। इस दौरान प्रदेश सचिव ममता टपलू, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, इंजीनियर महावीर संजय माहौर आदि मौजूद रहे। विज्ञापन





सपा सांसद ने पीड़ित परिजन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुलिस की दबिश के दौरान किसी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत गंभीर मामला है। खुद पुलिस वालों की भूमिका सवालों के घेरे में होने से जांच होना जरूरी हो जाता है। उन्होंने आशंका जताई कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस महकमे की साख बचाने के लिए तथ्यों को दबाने और लीपापोती का प्रयास किया जाता है। यह प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था और आम जनता के विश्वास के लिए घातक है। इस दौरान प्रदेश सचिव ममता टपलू, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, इंजीनियर महावीर संजय माहौर आदि मौजूद रहे।

आगरा में रात में पुलिस की दबिश के दौरान ललित राजपूत की मौत के मामले में रकाबगंज पुलिस घिर गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने रविवार को मृतक के परिजन से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग रखी।