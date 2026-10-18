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पुलिस दबिश में युवक की माैत: सपा सांसद सुमन ने उठाए सवाल, बोले- पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो हत्या की प्राथमिकी

Sun, 18 Oct 2026 09:41 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 18 Oct 2026 09:41 PM IST
सार

आगरा में पुलिस दबिश के दाैरान युवक की माैत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

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SP MP Ramjilal Suman demands an FIR following death of youth during police raid
पीड़ित परिवार से बात करते सपा सांसद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में रात में पुलिस की दबिश के दौरान ललित राजपूत की मौत के मामले में रकाबगंज पुलिस घिर गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने रविवार को मृतक के परिजन से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग रखी।
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सपा सांसद ने पीड़ित परिजन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुलिस की दबिश के दौरान किसी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत गंभीर मामला है। खुद पुलिस वालों की भूमिका सवालों के घेरे में होने से जांच होना जरूरी हो जाता है। उन्होंने आशंका जताई कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस महकमे की साख बचाने के लिए तथ्यों को दबाने और लीपापोती का प्रयास किया जाता है। यह प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था और आम जनता के विश्वास के लिए घातक है। इस दौरान प्रदेश सचिव ममता टपलू, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, इंजीनियर महावीर संजय माहौर आदि मौजूद रहे।
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