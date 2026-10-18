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आगरा: होटल में नाबालिग से किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे तीन लाख रुपये

Sun, 18 Oct 2026 09:42 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 18 Oct 2026 09:42 PM IST
सार

आगरा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने नाबालिग की वीडियो भी बना ली। वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये ऐंठ लिए।

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Extorted three lakh rupees after committing an illicit act with minor
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI

विस्तार
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आगरा के खंदौली क्षेत्र में एक नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर होटल में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये ऐंठ चुके हैं। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी यश चौधरी, दीपक और दद्दा उर्फ तिलक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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पीड़िता की मां के मुताबिक, आरोपी यश से पुरानी जान-पहचान थी। आरोप है कि 25 मई को यश नाबालिग को टेढ़ी बगिया-जलेसर रोड स्थित एक होटल ले गया, वहां उसने जबरन दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। इसके बाद 27 सितंबर और 6 अक्तूबर को भी उसे दोबारा होटल बुलाकर प्रताड़ित किया। 
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आरोपियों ने वीडियो डिलीट करने के नाम पर एक लाख रुपये मांगे। 30 सितंबर को दीपक और दद्दा ने घर पहुंचकर 50 हजार रुपये ले लिए। बाद में, मामा के प्लॉट बेचकर घर में रखे गए रुपयों में से और रकम भी ऐंठ ली। कुल मिलाकर आरोपियों ने तीन लाख रुपये वसूले और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।
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