आगरा: होटल में नाबालिग से किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे तीन लाख रुपये

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीड़िता की मां के मुताबिक, आरोपी यश से पुरानी जान-पहचान थी। आरोप है कि 25 मई को यश नाबालिग को टेढ़ी बगिया-जलेसर रोड स्थित एक होटल ले गया, वहां उसने जबरन दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। इसके बाद 27 सितंबर और 6 अक्तूबर को भी उसे दोबारा होटल बुलाकर प्रताड़ित किया।आरोपियों ने वीडियो डिलीट करने के नाम पर एक लाख रुपये मांगे। 30 सितंबर को दीपक और दद्दा ने घर पहुंचकर 50 हजार रुपये ले लिए। बाद में, मामा के प्लॉट बेचकर घर में रखे गए रुपयों में से और रकम भी ऐंठ ली। कुल मिलाकर आरोपियों ने तीन लाख रुपये वसूले और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।