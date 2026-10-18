एसएन में तीमारदारों की पिटाई: लैब स्टाफ ने मोबाइल भी तोड़े, जांच के लिए रुपये मांगने का आरोप; पुलिस पहुंची

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पथवारी निवासी सुधांशु कठेरिया ने बताया कि उनके फूफा वीरेंद्र सिंह (47) शिकोहाबाद में रहते हैं। रेल हादसे में उनके दोनों पैर कट गए थे। इस पर बीते बृहस्पतिवार को उन्हें नई सर्जरी बिल्डिंग में भर्ती कराया। रात में डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए कहा तो मैं अपने फुफेरे भाई अंकित कठेरिया के साथ खून का नमूना लेकर दूसरी मंजिल पर स्थित लैब में पहुंचा।जांच के लिए स्टाफ आशुतोष ने 265 रुपये शुल्क मांगा। पूछा कि जांच के लिए पैसे लगते हैं, निशुल्क नहीं होती है। इस पर स्टाफ बोला कि जांच करानी है तो कराओ, नहीं तो यहां से जाओ। इस पर हमने भुगतान कर दिया। फोन से वीडियो बनाई और फोटो खींच ली। इससे स्टाफ भड़क गया और बाहर निकल कर मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें और उनके फुफेरे भाई को पीटने लगे। उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की। पुलिस ने आकर जांच की। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले।प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता का कहना है कि तीमारदार से लैब स्टाफ की मारपीट की जानकारी मिली है। प्रमुख अधीक्षक को भेजकर जांच कराई जा रही है। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर जांच कराई जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।