{"_id":"6ac7915a248d9f6927091c8e","slug":"video-focus-on-urban-development-at-mayor-in-council-meeting-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: महापौर परिषद की बैठक में नगरीय विकास पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिल भारतीय महापौर परिषद की 118वीं बैठक में नगरीय विकास और नगर निकायों के सशक्तीकरण पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने महापौरों के अनुभवों को नीतियों में शामिल करने की पैरवी की। उन्होंने समान पांच साल का कार्यकाल, स्पष्ट अधिकार और 74वें संविधान संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। चंडीगढ़ में हुई दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। नवीन जैन और परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु बाला गुप्ता ने उनके साथ दीप प्रज्वलित किया। नवीन जैन ने कहा कि नगर निकायों को पर्याप्त संसाधन, अधिकार और तकनीकी सहयोग मिलना जरूरी है। इस बैठक में देशभर के महापौर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें चंडीगढ़ के महापौर सौरभ जोशी और किरण खेर प्रमुख थे।

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