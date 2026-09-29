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VIDEO: दिवाली से पहले ग्राहकों को झटका...1 अक्तूबर से 15% तक महंगे होंगे एसी-टीवी और फ्रिज, कारोबारियों की बढ़ी चिंता

Dhirendra Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 02:43 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 02:43 PM IST







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त्योहारी सीजन से पहले विद्युत उपकरणों को महंगाई का करंट लगा है। कॉपर वायर के दामों में बढ़ोतरी के बाद स्विच, एलईडी टीवी, फ्रिज और एसी की कीमतों में 15 फीसदी का उछाल आया है। इससे दिवाली पर अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे कारोबारियों के सामने असमंजस की स्थिति है। ... और पढ़ें

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