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VIDEO: आगरा में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन ठप, वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने बनाई कार्य से दूरी

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:34 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:34 PM IST







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आगरा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य ठप हो गया। तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्य से दूरी बना ली। इसके चलते शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें