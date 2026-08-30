{"_id":"6a940540f22d1bbc0304abab","slug":"video-doctor-prevents-cyber-fraud-through-alertness-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जागरूकता से चिकित्सक ने बचा ली साइबर ठगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में साइबर अपराधियों ने शनिवार को एक चिकित्सक से ठगी की कोशिश की। ब्लू डार्ट कंपनी का कर्मचारी बताकर मोबाइल नंबर भेज लोकेशन मांगी। चिकित्सक को शक हो गया मगर तब तक उनका मोबाइल हैक कर लिया गया। उन्होंने तत्परता दिखाई। साइबर सेल में शिकायत कर दी। वह रकम ठगी से बच गए। सेंट जोंस चौराहे पर डॉ. राहुल गुप्ता का क्लीनिक है। वह शनिवार सुबह 11 बजे क्लीनिक में मरीजों को देख रहे थे। तभी अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा कि वह ब्लू डार्ट कूरियर कंपनी से बोल रहा है। उनसे कहा कि एक पार्सल आया है। यह लोकेशन पर भेजा जाना है। कंपनी का सर्वर डाउन है। इसलिए लोकेशन पता नहीं है। अगर लोकेशन शेयर करेंगे तो कर्मचारी पहुंच जाएगा। उनके पास एक नंबर भेज दिया। वह नंबर पर लोकेशन शेयर करने वाले थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि इस तरह से साइबर अपराधी ठगी करते हैं। उन्होंने नंबर नहीं मिलाया। इसके बावजूद उनका मोबाइल और वॉट्सएप हैक कर लिया गया। उन्होंने वॉट्सएप डिलीट कर मोबाइल बंद कर दिया। साइबर सेल में पहुंचकर शिकायत की। पुलिस टीम ने मोबाइल को रीस्टोर किया। सुरक्षा फीचर्स को भी अपडेट करा दिया। इससे चिकित्सक बच गए।

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