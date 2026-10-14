VIDEO: आगरा के बरहन में धूमधाम से निकाली गई दिगम्बर जैन रथयात्रा

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आगरा के बरहन कस्बे के नजदीक गांव सराय जयराम में बुधवार को दिगम्बर जैन रथयात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथयात्रा सुबह 11 बजे श्री पदमावती पुरवाल आदिनाथ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर सराय जयराम से प्रारम्भ हुई जो परिक्रमा मार्ग से गांव का भ्रमण करते हुए मंदिर में पुनः प्रवेश कर समाप्त हुई। जहां श्रीजी का अभिषेक के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रथयात्रा में रथ पर श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया गया था। अरुण कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विजय कुमार जैन, आनंद कुमार जैन, राजपाल जैन, यतीन्द्र कुमार जैन, विपिन कुमार जैन, अशोक कुमार जैन, डाॅ. सुभाष चन्द्र जैन आदि माैजूद रहे।

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