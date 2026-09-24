VIDEO: जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद की जाए, सौंपा ज्ञापन

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अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हाथों में भगवा लेकर और जय श्रीराम के उद्घोषों के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय संयोजक सुमित कटियार और प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह चाहर ने बताया कि देश में पूर्व सांसदों-विधायकों की पेंशन को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करें, आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाएं, निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक के लिए कदम उठाइए, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने और धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाने जैसी अन्य मांगें शामिल रहीं।

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