{"_id":"6a96db7925cb39e07d0629a1","slug":"video-death-was-just-five-minutes-away-police-save-four-lives-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पांच मिनट के फासले पर थी मौत, पुलिस ने बचाई 4 जिंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के अछनेरा क्षेत्र के गांव जनूथा का एक युवक रविवार की रात पत्नी और दो बच्चों के साथ ट्रैक पर लेटकर जान देने जा रहा था। इनके कुछ दूरी पर ही ट्रेन थी। गांववालों ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। भागकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जैसे ही इन सभी को ट्रैक से बाहर खींचा। पांच मिनट बाद ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन वहां से गुजरी। अछनेरा थाना क्षेत्र के जनूथा गांव निवासी वेदप्रकाश लोधी (31) रविवार की रात नशे की हालत में घर पहुंचा, तो परिजन से विवाद हो गया। इस पर उसने पत्नी ममता की पिटाई कर दी। फिर पत्नी और बच्चों बेटी संध्या (ढाई वर्ष) और बेटा प्रिंस (6) को लेकर रात करीब 11 बजे वह रायभा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां सुनसान रेलवे ट्रैक पर जाकर पत्नी और बच्चों को जबरन लिटा दिया। खुद भी लेट गया। चार लोगों को पटरी पर लेटे देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पीआरवी और चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने चारों को ट्रैक से खींचकर दूर किया। जैसे ही पुलिस ने परिवार को वहां से हटाया, उसके ठीक पांच मिनट बाद उसी ट्रैक पर ट्रेन आ गई। यदि पुलिस पहुंचने में जरा भी देरी करती, तो पूरा परिवार काल के गाल में समा जाता।

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