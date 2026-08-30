VIDEO: चचेरे भाइयों को पीटा, पांच आरोपियों पर प्राथमिकी

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आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव कासौटी में शनिवार शाम मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने गए दो चचेरे भाइयों के साथ आरोपियों ने पीट दिया। पीड़ित मनीष कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव के योगेश, पूरन सिंह, उनके दोनों बेटों, रामनिवास के दामाद और महेंद्र आदि मिलकर देवकी नामक ग्रामीण के साथ मारपीट कर रहे थे। मनीष और उसके चचेरे भाई पवन ने बीच-बचाव किया, तो हमलावरों ने उन दोनों को भी पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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