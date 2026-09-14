VIDEO: एलएलएम की 66 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग आज

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आगरा कॉलेज में 2026-27 सत्र के लिए एलएलएम में प्रवेश के लिए सोमवार को काउंसिलिंग होगी। इसमें विद्यार्थियों को मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और उनकी फोटोकॉपी भी लानी होगी। प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम ने बताया कि विधि संकाय के सेमिनार हॉल में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक काउंसिलिंग चलेगी। इसमें अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। विधि संकाय अध्यक्ष डॉ. डीसी मिश्रा ने बताया कि एलएलएम की 66 सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए 550 से अधिक आवेदन आए हैं।

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