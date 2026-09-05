{"_id":"6a9bb56064185a4a3f099cf2","slug":"video-congress-reshuffle-ahead-of-up-polls-12-names-shortlisted-for-district-and-city-president-posts-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कांग्रेस में बदलाव की लहर...जिलाध्यक्ष-महानगर अध्यक्ष के 55 दावेदारों की छंटनी, हाईकमान को भेजे गए 12 नाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: कांग्रेस में बदलाव की लहर...जिलाध्यक्ष-महानगर अध्यक्ष के 55 दावेदारों की छंटनी, हाईकमान को भेजे गए 12 नाम

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 11:53 AM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 11:53 AM IST







Link Copied



यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जिले में नई टीम तैयार करेगी। इसके लिए महानगर और जिला अध्यक्ष पद के लिए 55 नामों से से 43 की छंटनी कर दी है। 12 नामों की सूची दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव को सौंप दी है। जल्द नए अध्यक्षों के नामों पर हाईकमान मुहर लगाएगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन