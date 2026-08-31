Video: जर्जर विद्यालय भवन पर चला बुल्डोजर, उठी बाउंड्रीवाल की मांग

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आगरा के बाह में छात्र सुरक्षा हित में जर्जर परिषदीय स्कूलों के ध्वस्तीकरण अभियान के तहत सोमवार को बाह विकास खंड के रतीराम पुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के जर्जर एकल कक्ष पर बुल्डोजर चला। ग्राम पंचायत ने भवन का ध्वस्तीकरण करा दिया है। जर्जर भवन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खतरा पैदा हो गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक छात्र सुरक्षा हित में हुई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विद्यालय भवन की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। दीवार क्षतिग्रस्त होने से मवेशी आदि के विद्यालय परिसर में प्रवेश की आशंका है। लोगों ने विद्यालय के सुरक्षा घेरे को मजबूत किए जाने के लिए दीवार की मरम्मत किए जाने की मांग उठाई है।

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