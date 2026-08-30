{"_id":"6a9412fc5813cf68910fb005","slug":"video-body-of-teenager-who-drowned-in-yamuna-found-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: यमुना में डूबे किशोर की मिली लाश, दोस्तों के साथ ताजमहल देखने गया था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ताजमहल देखने गए 12 वर्षीय अरमान का यमुना में डूबने के 32 घंटे बाद शनिवार शाम शव मिल गया। डौकी के कुंडौल क्षेत्र में पीपा पुल से आगे तनौरा घाट के पास नदी के बीच टापू पर स्थानीय लोगों ने शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रकाश नगर निवासी अरमान शुक्रवार सुबह दोस्तों वाहिद, हसन और हसद के साथ ग्यारह सीढ़ी पर ताजमहल देखने गया था। यमुना किनारे हाथ धोते समय पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया। दोस्त हसद ने बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, लेकिन सफल नहीं हो सका। सूचना पर पुलिस, पीएसी और स्थानीय गोताखोरों ने मोटरबोट की मदद से करीब 32 घंटे तक तलाश की। परिजन भी नदी किनारे डेरा डाले रहे। शनिवार शाम करीब सात बजे अरमान का शव टापू पर मिला।

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