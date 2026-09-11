VIDEO:बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को ईंट मारकर सोने की चेन लूटी

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पिनाहट। थाना पिनाहट क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक छात्र को रोककर सिर में ईंट मार दी। छात्र के बाइक से गिरते ही बदमाश उसके गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। दिनदहाड़े लूट की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र का मेडिकल कराया। डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली।

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