VIDEO: मिढ़ाकुर में निकला बारावफात का जुलूस

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बिचपुरी। विकास खंड बिचपुरी के कस्बा मिढ़ाकुर में बुधवार को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर बारावफात का जुलूस पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाला गया। जुलूस कस्बे की बड़ी मस्जिद से शुरू हुआ और एसबीआई बैंक शाखा के पास स्थित सैय्यद तक पहुंचा। जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त अछनेरा शैलेंद्र कुमार सिंह थाना किरावली पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे।

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