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VIDEO: देवी पंडाल में मामूली बात को लेकर हुआ झगड़ा, आरोपी के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई
आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम सीकरी चार हिस्सा में लगे एक देवी पंडाल में शनिवार रात्रि एक युवक द्वारा उत्पात मचाने पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा युवक को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सीकरी चार हिस्सा में शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी पंडाल में श्रद्धालुओं देवी मां की पूजा अर्चना कर भजन का आनंद ले रहे थे। इसी दाैरान आए एक युवक द्वारा किसी बात पर विवाद कर दिया गया।द्वारा ईंट फेंक कर मारी गई, जिससे एक श्रद्धालु के चोट आई। इसी पर विवाद बढ़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक शिवम पुत्र रामवीर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की।
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