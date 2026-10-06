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VIDEO: देख लीजिए आगरा की ऐतिहासिक राम बरात, मनमोहक हैं झांकियों

Dhirendra Singh

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:08 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:08 PM IST







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ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजों की धुन के बीच आगरा की ऐतिहासिक राम बरात में झांकियों का निकलना शुरू हो गया है। 168 झांकियों से सजी बरात में भगवान राम सिया वरन के लिए निकले हैं, जिसमें देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की झलक दिखेगी। ... और पढ़ें

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