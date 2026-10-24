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VIDEO: योग के लिए शुद्ध वातावरण और बोटिंग का आनंद, जंगल थीम पर बनेगा पिकनिक स्पॉट; यहां तैयार हो रहा नगर वन

Dhirendra Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 02:12 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 02:12 PM IST







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अब शहरवासियों को घूमने और पिकनिक मनाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खंदारी के नगला बूढ़ी में 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैल रहा यह विशाल नगर वन जल्द ही आगरा का नया और पसंदीदा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है, जहां प्रकृति की गोद में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहां घने जंगल के बीच बोटिंग, ओपन जिम, तितली पार्क और चिल्ड्रन जोन जैसी आधुनिक सुविधाएं शहरवासियों को लुभाएंगी। ... और पढ़ें

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