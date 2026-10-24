VIDEO: आगरा में एक बार फिर धंसी सड़क, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

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आगरा के प्रमुख पालीवाल पार्क में चौकी के पास सड़क धंसने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे एक संभावित गंभीर दुर्घटना टल गई। पानी की लाइन टूटने के कारण यह गड्ढा 15 फीट लंबा और 10 फीट गहरा हो गया। गनीमत रही कि समय रहते राहगीरों की नजर इस पर पड़ गई, जिससे किसी बड़े हादसे से बचा जा सका।

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