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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: 22-Year-Old Dies After Speeding Tractor Hits Bike in Achhnera

VIDEO: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की मौत

Tue, 29 Sep 2026 02:43 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:43 PM IST
Agra: 22-Year-Old Dies After Speeding Tractor Hits Bike in Achhnera
आगरा के अछनेरा के थाना क्षेत्र के गांव छह पोखर मार्ग पर मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 22 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप घायल होने के कुछ समय बाद ही मोके पर ही मौत हो गयी। वही मृतक की पहचान सोनू उर्फ श्याम उम्र 22 वर्ष निवासी छह पोखर के रूप में हुई है। बताया गया है कि युवक बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं जवान बेटे की मौत के बाद परिजन गहरे दुःख में हैं एवं घर में चीख पुकार मची हुई है।
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