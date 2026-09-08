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VIDEO: 13 करोड़ से ज्यादा के रोड टैक्स बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी, 5700 वाहनों को नोटिस
आगरा। 20 हजार रुपये से अधिक रोड टैक्स बकाया वाले 5700 वाहनों के खिलाफ आरटीओ ने वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इन वाहन स्वामियों को सितंबर तक बकाया टैक्स जमा करने का समय दिया गया है। समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर इनके खिलाफ भी तहसील स्तर से आरसी जारी कर दी जाएगी |
एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि वाहनों पर कुल 13 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये का रोड टैक्स बकाया है। इससे पहले 1200 वाहनों के लिए आरसी जारी की जा चुकी हैं। इन्हें भी सितंबर तक भुगतान का अवसर दिया गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन के माध्यम से राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
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