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VIDEO: 90 फीसदी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर, बीमारियां नहीं हो रही ठीक
आगरा। बेवजह एंटीवायोटिक दवाओं के उपयोग से ये रेजिस्टेंट होकर मर्ज पर बेअसर साबित हो रही हैं। लिहाजा बीमारी को ठीक होने में लंबा वक्त लग रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज के एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह के तहत माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में डॉक्टरों ने इस पर चिंता जताई।
सटीक जांच
मुख्य वक्ता माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अंकुर गोयल ने बताया एंटीबायोटिक दवाएं उपयोग में लाई जा कि सभी मर्जी में करीब 40-45 रही हैं। इनमें से 80-90 फीसदी दवाएं दवाएं नहीं बन पा रही है। इससे निमोनिया, रेजिस्टेंट हो रही हैं। नई एंटीबायोटिक
यूरिन इन्फेक्शन जैसी बैक्टीरिया जनित चुनौती बन रहा है। माइक्रोबायोलॉजी और अन्य बीमारियों का इलाज करना सोमवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित सेमिनार में बैठे चिकित्सक चिकित्सकों ने ये दिए सुझाव बीमारी के कल्चर जांच के बाद ही एंटीबायोटिक दवा दी जाए।
वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग न करें।
बीमारी का इलाज बीच में न छोड़े, खुद से दवाएं खरीदकर न खाएं। नई एंटीबायोटिक दवाएं विकसित करने के लिए शोध को बढ़ावा मिले।
यक्ष एवं क्षयरोग विभागाध्यक्ष डॉ. गजेंद्र कोर्स न करने और इलाज बीच में छोड़ने से भी दवाएं रेजिस्टेंट हो रही हैं। इसके चालते ही टीबी-सांस रोग में रेजिस्टेंट टीथे के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होने का एक कारण यह भी है कि लोग जुकाम-खांसी समेत सामान्य परेशानी पर भी मेडिकल स्टोर से खुद इनको खरीदकर खा रहे हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सुखेश गुप्ता, डॉ. गीतू सिंह, डॉ. अतिहर्ष मोहन अग्रवाल ने भी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाइयों विभाग के डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि एंटीबायोटिक देने से ये बेअसर हो रही हैं। वायरल इन्फेक्शन में बेवजह सफाई में लापरवाही बरतने पर ओपीडी में आए ३४१३ मरीज
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