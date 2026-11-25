विज्ञापन





आगरा में एक प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपये का मोबाइल लूटा गया। कासगंज में एक भयानक सड़क हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को मथुरा के फरह में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विज्ञापन







आगरा में एक प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपये का मोबाइल लूटा गया। कासगंज में एक भयानक सड़क हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को मथुरा के फरह में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

ब्रज क्षेत्र में आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। आगरा के राजा मंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच हंगामा हुआ, जिसमें मारपीट के आरोप लगे। मथुरा में कार सेवा के आह्वान पर चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर को धमकी मिली है।