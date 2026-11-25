बड़ी खबरें: मथुरा में फिर आ रहे सीएम योगी, पीठाधीश्वर को मिली धमकी; आगरा के राजा मंडी में हंगामा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 05:35 PM IST
सार
आगरा के राजा मंडी में अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच हंगामा हुआ, वहीं मथुरा में चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर को धमकी मिलने का मामला सामने आया। आगरा में मोबाइल लूट, कासगंज में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोगों के घायल हो गए। वहीं मथुरा के फरह में सीएम योगी फिर आ रहे हैं।
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विस्तार
ब्रज क्षेत्र में आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। आगरा के राजा मंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच हंगामा हुआ, जिसमें मारपीट के आरोप लगे। मथुरा में कार सेवा के आह्वान पर चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर को धमकी मिली है।
आगरा में एक प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपये का मोबाइल लूटा गया। कासगंज में एक भयानक सड़क हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को मथुरा के फरह में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
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आगरा में एक प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपये का मोबाइल लूटा गया। कासगंज में एक भयानक सड़क हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को मथुरा के फरह में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
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